В КХЛ ответили на вопрос о возможности введения Fan ID

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский заявил, что Fan ID в хоккее точно не нужен

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский ответил на вопрос о возможности введения Fan ID на матчах лиги. Его слова приводит Sport24.

Каменский заявил, что паспорт болельщика в хоккее точно не нужен. «Для какой цели он служил бы на хоккейных матчах? Fan ID — личная инициатива футбольного руководства. Никаким образом не надо примерять эту инициативу на хоккей», — подчеркнул он.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов рассказал, что направил запрос на имя председателя правительства России Михаила Мишустина об отмене Fan ID. Председатель КПРФ Геннадий Зюганов поддержал инициативу и добавил, что «нужно прекращать под разными предлогами пытаться нацепить на наших граждан электронную бирку».

Госдума приняла закон о Fan ID в декабре 2021 года. Для прохода на трибуны на игры Российской премьер-лиги каждый болельщик обязан иметь персонифицированную карту. В ответ на это активные фанаты клубов РПЛ, кроме грозненского «Ахмата», объявили о бойкоте матчей лиги.

