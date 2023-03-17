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15:24, 17 марта 2023Экономика

Основатель PayPal рассказал о миллионах на счету в рухнувшем Silicon Valley Bank

FT: основатель PayPal Питер Тиль рассказал о $50 млн на счету в рухнувшем банке SVB
Питер Тиль

Питер Тиль. Фото: Marco Bello / Getty Images

Основатель электронной платежной системы PayPal Питер Тиль держал около 50 миллионов долларов на счету в обанкротившемся калифорнийском Silicon Valley Bank (SVB). Миллиардер не выводил средства с депозита, поскольку не верил в то, что банк рухнет. Об этом он рассказал в интервью Financial Times (FT).

После закрытия банка, о котором было объявлено 10 марта, счет Тиля был заморожен. Доступ к деньгам предприниматель получил 13 марта, когда власти США одобрили план поддержки вкладчиков SVB.

В настоящий момент миллиардеру принадлежит одна из самых влиятельных венчурных фирм Кремниевой долины — Founders Fund. Перед закрытием Silicon Valley Bank стал одним из первых, кто призвал компании подумать о переводе денег в другие финансовые учреждения. В результате Тиля начали обвинять в том, что он поспособствовал массовому оттоку клиентов SVB, который, в свою очередь, привел к краху кредитной организации. Тогда за один день инвесторы вывели около 42 миллиардов долларов со своих счетов.

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Silicon Valley Bank занимал 16-е место по величине активов в США. Крах банка стал крупнейшим в истории страны с кризиса 2008 года. Вскоре после этого закрылся еще один крупный банк — Signature Bank, а остальные финансовые организации столкнулись с резким оттоком средств со вкладов и падением акций. На грани кризиса оказались также некоторые европейские кредиторы.

Эксперты расходятся в оценках дальнейшего развития событий и возможности повторения мирового финансового кризиса. Президент США Джо Байден заявил, что банковская система страны находится в безопасности. В комментарии «Ленте.ру» экономист Михаил Беляев также отметил, что проблемы возникли у отдельных банков, а не у всей системы, поэтому ничего критического ни американской, ни международной финансовой системе не грозит. В то же время рейтинговое агентство Moody’s понизило прогноз для банковской системы США со стабильного на негативный.

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Мария Грушко
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