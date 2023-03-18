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23:51, 18 марта 2023Забота о себе

Диетолог назвала вредные для сочетания с алкоголем продукты

Диетолог Соломатина посоветовала не закусывать алкоголь сладким и овощной нарезкой

Фото: Stanislav Ivanitskiy / Unsplash

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с Life назвала вредные для сочетания с алкоголем продукты.

Специалист посоветовала не закусывать спиртные напитки сладким. «В этом случае есть риск быстро опьянеть, поскольку наш организм будет в первую очередь расщеплять сладости, а алкоголь будет дольше находиться в нашем организме, соответственно, нанесет больший вред», — сказала врач.

Также нежелательно закусывать алкоголь салатом или овощной нарезкой. По словам Соломатиной, такие блюда практически не задерживаются в желудке.

Кроме того, не стоит сочетать алкогольные напитки с жирными, солеными и острыми блюдами, отметила диетолог. «Во-первых, огурчик, как и салатик, не играет никакой роли, он алкоголь не задержит. А во-вторых, если он с перчиком, соответственно, он еще и повредит слизистую. Плюс соль, которая задерживает жидкость в организме», — подчеркнула врач.

Ранее диетолог Наталья Круглова указала на главное условие успешного похудения. Эксперт объяснила, что калорий с пищей должно поступать меньше, чем организм расходует, и предложила предпринять для достижения такого результата два действия.

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Марина Совина
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