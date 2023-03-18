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00:57, 18 марта 2023Спорт

В НХЛ прокомментировали отказ игроков «Миннесоты» от акции в поддержку ЛГБТ

В НХЛ отказались считать проблемой отказ игроков «Миннесоты» от акции в поддержку ЛГБТ

Фото: Jeff Curry-USA TODAY Sports / Reuters

Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн прокомментировал отказ игроков «Миннесота Уайлд» от акции в поддержку ЛГБТ. Его слова приводит The Athletic.

Беттмэн отказался считать это проблемой. «Я думаю, что мы должны уважать тот факт, что не все игроки хотят принимать активное участие, и клубы должны решать, как лучше всего отреагировать на это», — заявил он и отметил, что игроки имеют право выбирать, что действительно важно для команды.

8 марта сообщалось, что хоккеисты «Миннесоты» не надели форму в поддержку ЛГБТ на раскатку перед матчем, хотя это было запланировано. Вместо этого несколько игроков обмотали свои клюшки радужной лентой и использовали тематические шайбы во время разминки.

Ранее от участия в акции отказались игроки «Нью-Йорк Рейнджерс». Кроме того, не стал надевать радужную форму российский хоккеист «Филадельфии Флайерс» Иван Проворов, за что был раскритикован.

Дарья Коршунова
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