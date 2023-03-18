Трамп решил обнародовать переписки с лидерами стран и звездами

Трамп решил издать книгу с письмами лидеров стран и знаменитостей за 40 лет

Экс-президент США Дональд Трамп готовится издать книгу со 150 личными письмами, которые он когда-то получил от разных знаменитостей. Об этом сообщают «Известия».

Рассказывая о своей новой книге «Письма Трампу» в интервью Breitbart News политик заявил: «Я знал их всех — и каждый из них целовал меня в задницу, теперь только половина из них делает это».

Трамп в разное время, еще до того, как стать президентом, активно вел переписки с известными представителями самых разных сфер. Он общался с королевой Елизаветой II и принцессой Дианой, Майклом Джексоном, Клинтом Иствудом, Опрой Уинфри, Шакилом О’Нилом, бывшими президентами США — Ричардом Никсоном, Рональдом Рейганом, Джорджем Бушем-старшим и его сыном Джорджем Бушем-младшим, Биллом Клинтоном и Бараком Обамой, а также экс-президентом Бразилии Жаиром Болсонару, председателем КНР Си Цзиньпином и северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Как отметил сын экс-президента Дональд Трампа-младший, многие знаменитости отвернулись от его отца после того, как он баллотировался на высокий пост. По его словам, «Письма к Трампу» покажут истинное отношение и фальшивое пренебрежение звезд к Трампу. Всего решено опубликовать 150 писем.

Разобрать послания за последние 40 лет политику помогли двое его помощников. Они разложили их по категориям. Сам трамп называет свою коллекцию писем настоящей сокровищницей. Уже известно, что книга без автографа будет стоить 99 долларов, а с ним — 399 долларов.