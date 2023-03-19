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19:19, 19 марта 2023Бывший СССР

На Украине вынесли заочный приговор главе Бердянска

Мэра Бердянска Сауленко на Украине заочно приговорили к 15 годам заключения

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Суд в Запорожской области, находящийся на подконтрольной Украине территории региона, вынес заочный приговор мэру Бердянска Александру Сауленко, сообщает ТАСС со ссылкой на главу украинской администрации Мелитополя Ивана Федорова.

По его словам, Сауленко приговорен к 15 годам заключения, также суд вынес вердикт о конфискации имущества. При этом не уточняется, по какой именно статье осужден глава города.

В феврале сообщалось, что на Украине начали заочно выносить приговоры депутатам Госдумы России за обращение к президенту Владимиру Путину о признании Донецкой и Луганской народных республик и ратификации соответствующих договоров в феврале прошлого года. Так, уже семеро парламентариев получили по 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В прошлом году автомобиль Александра Сауленко попытались подорвать, прикрепив к днищу бомбу, однако устройство не сработало. Исполнитель неудавшегося теракта, гражданин Украины, был задержан.

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Антон Похиляк
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