Экс-глава МИД Австрии Кнайсль объяснила ордер МУС на арест Путина давлением США и ЕС

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль прокомментировала решение Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Об этом она высказалась в беседе с Telegram-каналом «Папочка канцлера».

Кнайсль объяснила решение МУС об «аресте» Путина и заявила, что соответствующий ордер был выдан под давлением США и ЕС.

«Я считаю, что суд подвергся давлению США и многих других стран ЕС. Это свидетельствует лишь о том, насколько МУС политизирован», — отметила экс-глава МИД Австрии.

Политик напомнила, что ранее МУС заводила дела против африканских политиков, однако они никогда не касались представителей Запада, совершавших военные преступления. По ее словам, Украина не признает МУС, но стремится привлечь россиян по национальному законодательству.

Кнайсль добавила, что право Гааги создано по инициативе России порядка 120 лет назад, но сейчас его используют против политиков страны. По ее мнению, ордер на арест не будет иметь никаких последствий для Путина, поскольку членов Совета безопасности ООН не ратифицировали этот документ.

17 марта МУС выдал ордеры на «арест» Путина и Марии Львовой-Беловой, занимающей пост уполномоченного при президенте по правам ребенка. Позднее в российском МИД напомнили, что решения этой инстанции «не имеют никакого значения» для страны.