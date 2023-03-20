Россиян пригласили принять участие в выставке цифрового искусства «Сверхновые»

VK пригласила художников принять участие в выставке цифрового искусства «Сверхновые»

VK приглашает россиян принять участие в онлайн-выставке современного медиаискусства «Сверхновые», приуроченной ко Дню космонавтики. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Подать заявку может бесплатно любой желающий. Однако для, чтобы пройти конкурсный отбор, художникам придется создать работу на тему космоса с помощью цифровых технологий. Картины, фотографии, пиксель-арт и произведения искусства, созданные с использованием нейросети, можно прислать до 7 апреля включительно. Лучшие работы по итогам конкурса попадут на виртуальную экспозицию, которая откроется 12 апреля 2023 года.

Куратором выставки выступает ведущий российский специалист в области современного искусства, арт-директор ЦСИ «Винзавод», соосновательница и художественный руководитель Биеннале уличного искусства «Артмоссфера» Сабина Чагина. По ее словам, «Сверхновые» — это «проект про сверхспособности художников управлять новыми технологиями и создавать искусство с помощью современных инструментов, про впечатляющее сочетание искусства и науки, про творчество без границ».

Вместе с Чагиной работы конкурсантов будут оценивать художники Миша MOST, Аристарх Чернышев, основатель, креативный директор студии Radugadesign и куратор на открытой креативной платформе «Простор» от VK Иван Нефедкин, куратор, преподаватель направления экранных искусств Школы дизайна НИУ ВШЭ Кирилл Преображенский, руководитель направления по работе с сообществами в сфере культуры и искусства VK Александра Звездина.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо выложить работу на странице своего сообщества «ВКонтакте,» отметить «VK Праздники», страницу Сабины Чагиной и поставить хештег #Сверхновые. К участию принимаются произведения, созданные в любом из форматов digital-искусства.