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14:39, 20 марта 2023Наука и техника

Компонент химической промышленности заподозрили в связи с болезнью Паркинсона

Journal of Parkinson's Disease: трихлорэтилен увеличил риск болезни Паркинсона на 500%

Фото: CGN089 / Shutterstock / Fotodom

Ученые Университета Рочестера заподозрили, что распространенный компонент химической промышленности — трихлорэтилен — связан с развитием болезни Паркинсона. У некоторых испытуемых риск этого заболевания увеличился на 500 процентов. Результаты исследования опубликованы в Journal of Parkinson's Disease.

Трихлорэтилен (TCE) — хлорорганическое бесцветное летучее соединение, которое часто используется для обезжиривания авиационной и тяжелой техники, а также для удаления грязи и пятен. На протяжении десятилетий активное применение TCE привело к большому объему загрязнения окружающей среды. Ранее было выявлено, что длительное или многократное воздействие вещества вызывает рак почек.

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В новом обзоре авторы изучили взаимосвязь трихлорэтилена и нейродегенеративного неврологического заболевания. Для этого были рассмотрены более двух десятков работ, отображающих токсичное воздействие TCE на здоровье мозга.

Один из первых зарегистрированных случаев наблюдался у 59-летнего мужчины в 1969 году, который работал с этим веществом более 30 лет. Склонность к заболеванию оказалась в значительной степени спровоцирована воздействием на рабочем месте. То же самое было с женщиной, которая работала с химикатом во время уборки домов, и рабочими на заводе, которые обезжиривали и чистили металлические детали.

Дальнейшее исследование близнецов, проведенное в 2012 году, показало, что воздействие на работе или в процессе хобби было связано с повышением вероятности развития болезни Паркинсона примерно на 500 процентов.

Всего были взяты пробы воздуха в более чем в 350 жилых домах и трех коммерческих объектах. Пары TCE и его производных были обнаружены выше допустимого уровня в 129 домах. Также ученые изучили и пробы грунта, в некоторых случая концентрация была превышена более чем в 100 раз.

По данным Агентства по охране окружающей среды США, сегодня до трети запасов питьевой воды в США может содержать трихлорэтилен. При этом соединение также влияет на качество воздуха в помещениях, поскольку оно может просачиваться из почвы в дома через щели в фундаменте, где затем вдыхается в виде паров. В России TCE также часто используется.

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Елена Апазиди
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