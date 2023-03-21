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18:30, 21 марта 2023Спорт

Стало известно о возможном уходе Гризманна из сборной Франции из-за Мбаппе

Onze Mondial: Гризманн может уйти из сборной Франции из-за выбора Мбаппе капитаном
Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн

Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн. Фото: Carl Recine / Reuters

Форвард сборной Франции Антуан Гризманн может уйти из команды. Об этом стало известно Onze Mondial.

По информации издания, нападающий остался недоволен тем, что главный тренер Дидье Дешам выбрал капитаном не его, а 24-летнего Килиана Мбаппе, который играет в сборной с 2017 года. 31-летний Гризманн выступает за команду с 2014 года.

Уточняется, что желание футболиста покинуть сборную также связано с отсутствием в ее составе Уго Льориса, Рафаэля Варана и Поля Погба. Льорис и Варан ушли из команды по завершении чемпионата мира-2022 в Катаре.

Ранее 21 марта газета L'Equipe сообщила, что Мбаппе стал новым капитаном национальной сборной Франции по футболу. Вероятно, нападающий выйдет на поле в новом статусе уже 24 марта — на матч первого тура квалификации чемпионата Европы-2024. Гризманна назначили вице-капитаном.

Андрей Стрельцов
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