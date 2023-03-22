Ушедший из «Рубина» грузинский футболист подорожал на 25 миллионов евро

Грузинский игрок итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия подорожал на 25 миллионов евро

Стоимость полузащитника «Наполи» и сборной Грузии Хвичи Кварацхелии повысилась до 85 миллионов евро. Обновленные данные доступны на сайте Transfermarkt.

В ноябре 2022-го его стоимость составляла 60 миллионов евро. Таким образом, 22-летний игрок подорожал на 25 миллионов евро.

В марте 2022-го Кварацхелия ушел из казанского «Рубина» и перешел в «Динамо Батуми». Летом того же года он начал выступать за «Наполи». За итальянский клуб футболист провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 мячей и отдал 16 результативных передач.

21 июня 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение на приостановку контрактов для иностранных игроков, выступающих в Российской премьер-лиге. Опция действует до июня следующего года.

