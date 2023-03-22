Подписчики Лерчек начали продавать купленную для участия в ее лотерее косметику

Подписчики блогерши Лерчек начали продавать купленную для участия в ее лотерее косметику

Подписчики блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек (Lerchek), начали продавать купленную для выигрыша в ее лотерее косметику. Соответствующие объявления появились на «Авито».

Пользователи сети отмечают, что участвовали в акции «Колесо Фортуны», проводимой брендом инфлюэнсерши Letique Cosmetics, согласно условиям которой они могли в том числе получить ценные призы. Для этого им следовало приобрести продукцию указанной марки. При этом впоследствии часть из них начали предлагать к покупке данные товары.

«Абсолютно вся косметика новая. Покупали на официальном сайте для "Колеса Фортуны"», — гласит одно из объявлений. «[Продаю] дешевле, потому что набрала для участия в "Колесе Фортуны" от Letique», — отметила другая юзерша.

В то же время фанаты блогерши выложили объявления о продаже косметических средств, которые выиграли в упомянутую лотерею. «Новый разогревающий гель для тела Hot Sculptor Gel от Letique. Полноразмерный продукт. Был выигран в "Колесе Фортуны". Продаю за ненадобностью», — написала одна из пользовательниц.

Ранее в марте сообщалось, что блогерша Валерия Чекалина и ее муж Артем Чекалин, обвиняемые в уклонении от уплаты налогов и легализации (отмывании) 130 миллионов рублей, планируют продолжать вести блог, несмотря на судебный запрет пользоваться телефоном и интернетом.

16 марта Чекалиным предъявили обвинение в отмывании 130 миллионов рублей. По данным следствия, в апреле 2021 года супруги приобрели доллары на 130 миллионов рублей, чтобы скрыть источник доходов. Савеловский суд Москвы по ходатайству следствия наложил на Чекалиных запрет определенных действий. Им запрещено общаться со свидетелями и соучастниками, за исключением близких родственников, пользоваться почтой, телефоном, средствами связи и интернетом. Супруги не признали свою вину в отмывании денег.

Кроме того, 7 марта Чекалиной предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 311 миллионов рублей. Ее супругу предъявлено обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. В доме блогеров прошли обыски.