Блогерша Лерчек продолжит вести соцсети вопреки судебному запрету

Блогеры Валерия и Артем Чекалины продолжат вести соцсети, несмотря на судебный запрет

Блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek), и ее муж Артем Чекалин, обвиняемые в уклонении от уплаты налогов и легализации (отмывании) 130 миллионов рублей, планируют продолжать вести блог, несмотря на судебный запрет пользоваться телефоном и интернетом. О том, каким образом они намерены публиковать контент в соцсетях, сообщает SHOT в Telegram.

По данным издания, супруги Чекалины продолжат снимать новые видео, а публиковать их в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) будет их новый сотрудник, которого наняли специально для этого. Юристы Чекалиных считают, что таким образом супруги не нарушат судебное предписание.

Журналистам SHOT не удалось выяснить у прокуратуры или Федеральной службы судебных приставов, насколько легальной будет описанная схема. Однако, как отмечается в материале, если новые публикации блогеров признают нарушением, им могут изменить меру пресечения.

16 марта Чекалиным предъявили обвинение в отмывании 130 миллионов рублей. По данным следствия, в апреле 2021 года супруги приобрели доллары на 130 миллионов рублей, чтобы скрыть источник доходов. Савеловский суд Москвы по ходатайству следствия наложил на Чекалиных запрет определенных действий. Им запрещено общаться со свидетелями и соучастниками, за исключением близких родственников, пользоваться почтой, телефоном, средствами связи и интернетом. Супруги не признали свою вину в отмывании денег.

Кроме того, 7 марта Чекалиной предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 311 миллионов рублей. Ее супругу же предъявлено обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. В доме блогеров прошли обыски.