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18:22, 23 марта 2023Спорт

В Иране оценили ажиотаж вокруг матча с Россией

Иранский журналист Хайрани заявил, что матч с Россией не вызывает ажиотажа в Тегеране

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Иранский журналист Мохамед Хайрани рассказал, что товарищеский матч со сборной России по футболу не вызывает ажиотаж в Тегеране. Его оценку приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Этот матч важен для главного тренера, футболистов и федерации футбола, но не очень важен для болельщиков. Сейчас иранский новый год, у людей каникулы, и они заняты другими делами», — пояснил Хайрани. Он также выразил уверенность, что у иранских игроков высокие шансы победить.

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26 мая 2022

О проведении встречи сборных России и Ирана стало известно 16 февраля. Матч начнется в 20:00 по московскому времени 23 марта. Футболисты сыграют на стадионе «Азади» в Тегеране, куда будут допущены болельщики.

26 марта на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге россияне сыграют с соперниками из Ирака. Противостояние начнется в 18:00 по московскому времени.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные команды не выступают в еврокубках, а сборная России была лишена возможности побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

Ксения Курашкина
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