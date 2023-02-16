Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Даниил Медведев
Сегодня
15:00 (Мск)
Ботик ван де Зандсхулп
Роттердам
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Барселона
Сегодня
20:45 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Лига Европы|1/16 финала. 1-й матч
Байер
Сегодня
23:00 (Мск)
Монако
Лига Европы|1/16 финала. 1-й матч
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Калгари Флэймз
Завтра
05:00 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
11:43, 16 февраля 2023Спорт

Назван возможный соперник сборной России по футболу в международном матче

Tasnim: сборная России по футболу в марте проведет товарищеский матч с Ираном в Тегеране

Фото: Matthias Koch / Globallookpress.com

Cборная России по футболу проведет очередной товарищеский матч весной. Возможного соперника команды назвало агентство Tasnim.

По информации источника, сборная России сыграет на выезде с Ираном. Глава Федерации футбола Ирана Мехди Тадж сообщил, что товарищеская встреча состоится в Тегеране 22 или 23 марта. Он добавил, что также матч проведут и женские сборные стран. Кроме того, ожидается игра петербургского «Зенита» против иранского «Сепахана».

В 2022 году россияне провели три международных матча. Национальная сборная победила Киргизию (2:1), а также сыграла вничью с Узбекистаном и Таджикистаном. Обе встречи завершились со счетом 0:0.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные команды не выступают в еврокубках, а сборная России была лишена возможности побороться за выход в финальную часть Чемпионата мира-2022.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Лечащий врач рассказал о значительном улучшении состояния Костомарова
Добыча нефти в России выросла на фоне обещаний властей о снижении
Раскрыта масштабная программа празднования Масленицы в Москве
Суд оставил в российской колонии работавшего на рейдера Федулева киллера
Назван возможный соперник сборной России по футболу в международном матче
В России объяснили нежелание США подталкивать Украину к захвату Крыма
Лукашенко пообещал жесткий ответ на агрессию стран-соседей
На Украине заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры в Кременчуге
Уничтожение катера с десантом ВСУ российскими артиллеристами попало на видео
Названы помогающие избежать преждевременного старения советы по уходу за кожей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.