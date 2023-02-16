Назван возможный соперник сборной России по футболу в международном матче
Cборная России по футболу проведет очередной товарищеский матч весной. Возможного соперника команды назвало агентство Tasnim.
По информации источника, сборная России сыграет на выезде с Ираном. Глава Федерации футбола Ирана Мехди Тадж сообщил, что товарищеская встреча состоится в Тегеране 22 или 23 марта. Он добавил, что также матч проведут и женские сборные стран. Кроме того, ожидается игра петербургского «Зенита» против иранского «Сепахана».
В 2022 году россияне провели три международных матча. Национальная сборная победила Киргизию (2:1), а также сыграла вничью с Узбекистаном и Таджикистаном. Обе встречи завершились со счетом 0:0.
28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные команды не выступают в еврокубках, а сборная России была лишена возможности побороться за выход в финальную часть Чемпионата мира-2022.