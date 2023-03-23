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11:42, 23 марта 2023Спорт

РФС подтвердил проведение товарищеского матча между сборными России и Ирака

РФС подтвердил, что матч между сборными Ирана и России пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге

Фото: Essam Al-Sudani / Reuters

Российский футбольный союз (РФС) подтвердил проведение товарищеского матча между сборными России и Ирака. Об этом сообщается на сайте организации.

Встреча пройдет 25 марта на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 18:00 по московскому времени. Для российской сборной это будет первый с ноября 2021 года домашний матч.

23 марта сборная России проведет еще один международный матч. Команда сыграет против сборной Ирана в Тегеране.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные команды не выступают в еврокубках, а сборная России была лишена возможности побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

Дарья Коршунова
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