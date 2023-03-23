РФС подтвердил проведение товарищеского матча между сборными России и Ирака
Российский футбольный союз (РФС) подтвердил проведение товарищеского матча между сборными России и Ирака. Об этом сообщается на сайте организации.
Встреча пройдет 25 марта на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 18:00 по московскому времени. Для российской сборной это будет первый с ноября 2021 года домашний матч.
23 марта сборная России проведет еще один международный матч. Команда сыграет против сборной Ирана в Тегеране.
28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные команды не выступают в еврокубках, а сборная России была лишена возможности побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.