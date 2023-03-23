Стали известны подробности о состоянии Костомарова

Источник «Известий» описал состояние Романа Костомарова фразой «ни лучше, ни хуже»

Стало известно о состоянии олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Подробности сообщают «Известия».

Отмечается, состояние 46-летнего фигуриста оценивается как стабильное. Источник издания описал его фразой «ни лучше, ни хуже». Он добавил, что врачи ведут наблюдение за состоянием спортсмена, ставят ему капельницы и делают необходимые уколы.

19 марта РБК сообщал о заметном улучшении состояния Костомарова. Отмечалось, что фигурист начинает дышать самостоятельно без вспомогательного оборудования.

Ранее стала известна новая информация об операциях, проведенных спортсмену. «Сначала Костомарову ампутировали обе стопы, затем голени обеих ног. Также ампутировали всю кисть руки», — рассказал источник «Московского комсомольца».

Костомаров был госпитализирован 10 января. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B.