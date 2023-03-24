Американский опальный инвестор Майкл Калви и его партнер выехали из России

Американский опальный инвестор Майкл Калви и его партнер Филипп Дельпаль выехали из России

Американский бизнесмен и основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви и его партнер Филипп Дельпаль, которых обвиняли в растрате 2,5 миллиарда рублей, выехали из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

По словам собеседников, Калви и Дельпаль выехали из страны после того, как с них была снята мера пресечения в виде запрета определенных действий в начале 2022 года.

Агентство также пишет, что Мосгорсуду в скором времени придется рассмотреть жалобы защиты на приговор. 24 марта на заседании, где проходит подготовительная часть рассмотрения жалоб, был только Максим Владимиров. В свою очередь, адвокат Тимофей Гриднев пояснил, что Калви сейчас находится за границей. При этом опальный инвестор хочет принять участие в заседаниях, если решит сложности с оформлением визы, уточнил правозащитник. Адвокаты партнера Дельпаля придерживаются той же позиции.

В феврале 2019 года в отношении Калви в России было заведено дело. Поводом для преследования стал кредит банка «Восточный» для «Первого коллекторского бюро» (ПКБ), который позднее погасили за счет акций компании. Тогда обвинение настаивало на том, что реальная стоимость пакета акций составляла 600 тысяч рублей. Инвестор называл такую оценку недостоверной.

В 2021-м основателя инвестиционного фонда Baring Vostok приговорили к 5,5 года условно, а его партнера — к 4,5 года колонии условно. При этом остальные участники дела были приговорены к условным срокам от 3,5 до 5 лет: Алексей Кордичев (3,5 года), Ваган Абгарян (4,5 года), Максим Владимиров (4 года) и Иван Зюзин (5 лет).

В январе 2022 года было решено отменить меру пресечения инвестору, сняв с него запрет определенных действий. Таким образом, уже в тот момент была удовлетворена кассационная жалоба адвокатов бизнесмена.