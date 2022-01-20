Суд в Москве снял запрет с осужденного к условному сроку инвестору из США Калви

В Москве второй кассационный суд общей юрисдикции вынес решение по жалобе защиты основателя инвестиционной компании Baring Vostok американского бизнесмена Майкла Калви, осужденного к условному наказанию по делу о растрате 2,5 миллиарда рублей банка «Восточный». Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе суда.

По итогам слушаний суд отменил меру пресечения иностранцу, сняв с него запрет определенных действий. Таким образом, была удовлетворена кассационная жалоба адвокатов бизнесмена.

В августе 2021 года Мещанский суд Москвы приговорил Калви к 5,5 года лишения свободы условно и оставил ему меру пресечения. Бизнесмен возместил ущерб банку. С его недвижимости и счетов был снят арест, но в течение пяти лет он не сможет покинуть Россию без разрешения властей.

Дело в отношении американца возбудили в начале 2019 года в связи с выдачей кредита банком «Восточный» «Первому коллекторскому бюро» (ПКБ), который позднее был погашен за счет акций компании.