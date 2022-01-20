Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Суд в Москве снял запрет с осужденного к условному сроку инвестору из США Калви

В Москве суд отменил меру пресечения осужденному по делу о растрате американцу Калви

Кадр: пресс-служба Мещанского суда

В Москве второй кассационный суд общей юрисдикции вынес решение по жалобе защиты основателя инвестиционной компании Baring Vostok американского бизнесмена Майкла Калви, осужденного к условному наказанию по делу о растрате 2,5 миллиарда рублей банка «Восточный». Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе суда.

По итогам слушаний суд отменил меру пресечения иностранцу, сняв с него запрет определенных действий. Таким образом, была удовлетворена кассационная жалоба адвокатов бизнесмена.

В августе 2021 года Мещанский суд Москвы приговорил Калви к 5,5 года лишения свободы условно и оставил ему меру пресечения. Бизнесмен возместил ущерб банку. С его недвижимости и счетов был снят арест, но в течение пяти лет он не сможет покинуть Россию без разрешения властей.

Дело в отношении американца возбудили в начале 2019 года в связи с выдачей кредита банком «Восточный» «Первому коллекторскому бюро» (ПКБ), который позднее был погашен за счет акций компании.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
В России ополчились на криптовалюту
Блинкен назвал «Северный поток-2» рычагом давления на Германию и США
Слова Байдена о «небольшом вторжении» России на Украину сочли катастрофой
Русской кухне предрекли полное исчезновение
США вывели большую часть военного контингента с Ближнего Востока
Центробанк уточнил детали запрета криптовалют в России
Мать Бузовой раскрыла правду о пластике дочери
На трассе в Чехии столкнулись 36 автомобилей
Российский «Млечный путь» отследит в космосе объекты от пяти сантиметров
Бортпроводник рассказал про распорядок дня членов экипажа
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter