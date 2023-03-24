Суд отложил слушания по жалобе на приговор покинувшего Россию инвестора Калви

Мосгорсуд отложил на 21 апреля заседание по жалобе гражданина США Калви на приговор

Начало событий в новости Американский опальный инвестор Майкл Калви и его партнер выехали из России

Мосгорсуд отложил на 21 апреля рассмотрение жалоб на приговор американскому бизнесмену и основателю инвестфонда Baring Vostok, гражданину США Майклу Калви и его партнеру Филиппу Дельпалю. Об этом сообщил «Интерфакс».

Перенос заседания связан с необходимостью перевода дополнений к апелляционным жалобам на французский язык и ознакомления с ними Дельпаля. Калви и его партнер просят в своих жалобах отменить приговор и оправдать их.

Ранее 24 марта стало известно, что Калви и Дельпаль покинули Россию и вернулись на родину. С них была снята мера пресечения в виде запрета определенных действий в начале 2022 года.

Адвокат Тимофей Гриднев заявил, что его подзащитный Калви сейчас находится за границей, но у него имеются сложности с оформлением визы. Юристы Дельпаля выдвинули такую же версию неявки их клиента на суд.

В феврале 2019 года в отношении Калви в России было заведено дело. Поводом для преследования стал кредит банка «Восточный» для «Первого коллекторского бюро» (ПКБ), который позднее погасили за счет акций компании. Тогда обвинение настаивало на том, что реальная стоимость пакета акций составляла 600 тысяч рублей. Инвестор называл такую оценку недостоверной.

В 2021-м основателя инвестиционного фонда Baring Vostok приговорили к 5,5 года условно, а его партнера — к 4,5 года колонии условно. При этом остальные участники дела были приговорены к условным срокам от 3,5 до 5 лет: Алексей Кордичев (3,5 года), Ваган Абгарян (4,5 года), Максим Владимиров (4 года) и Иван Зюзин (5 лет).