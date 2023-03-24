Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:53, 24 марта 2023Силовые структуры

Суд отложил слушания по жалобе на приговор покинувшего Россию инвестора Калви

Мосгорсуд отложил на 21 апреля заседание по жалобе гражданина США Калви на приговор
Начало событий в новости Американский опальный инвестор Майкл Калви и его партнер выехали из России

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Мосгорсуд отложил на 21 апреля рассмотрение жалоб на приговор американскому бизнесмену и основателю инвестфонда Baring Vostok, гражданину США Майклу Калви и его партнеру Филиппу Дельпалю. Об этом сообщил «Интерфакс».

Перенос заседания связан с необходимостью перевода дополнений к апелляционным жалобам на французский язык и ознакомления с ними Дельпаля. Калви и его партнер просят в своих жалобах отменить приговор и оправдать их.

Ранее 24 марта стало известно, что Калви и Дельпаль покинули Россию и вернулись на родину. С них была снята мера пресечения в виде запрета определенных действий в начале 2022 года.

Адвокат Тимофей Гриднев заявил, что его подзащитный Калви сейчас находится за границей, но у него имеются сложности с оформлением визы. Юристы Дельпаля выдвинули такую же версию неявки их клиента на суд.

В феврале 2019 года в отношении Калви в России было заведено дело. Поводом для преследования стал кредит банка «Восточный» для «Первого коллекторского бюро» (ПКБ), который позднее погасили за счет акций компании. Тогда обвинение настаивало на том, что реальная стоимость пакета акций составляла 600 тысяч рублей. Инвестор называл такую оценку недостоверной.

В 2021-м основателя инвестиционного фонда Baring Vostok приговорили к 5,5 года условно, а его партнера — к 4,5 года колонии условно. При этом остальные участники дела были приговорены к условным срокам от 3,5 до 5 лет: Алексей Кордичев (3,5 года), Ваган Абгарян (4,5 года), Максим Владимиров (4 года) и Иван Зюзин (5 лет).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
В США допустили растущие потери ВСУ
Киану Ривз разбил каскадеру голову на съемках фильма «Джон Уик»
Конюхов показал кадры полета на самом большом в истории России воздушном шаре
В России назвали «хронически больные» банки Европы
Синоптик предупредил москвичей о затяжных дождях
ВСУ вновь обстреляли приграничное российское село
Грузинский боец UFC показал травмированную перед боем с Яном руку
Россияне получили уникальные технологии для контента
Суд отложил слушания по жалобе на приговор покинувшего Россию инвестора Калви
Пьяная россиянка родила сразу после смертельного ДТП
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.