«Метр квадратный»: доля сделок с ИЖС в России выросла до 27 процентов

С конца 2022 года россияне стали больше интересоваться частными домами — с декабря по февраль 2023 года доля сделок с ИЖС выросла до 27 процентов. Об этом сообщают «Известия» ссылкой на данные компании «Метр квадратный» (М2).

За первые 11 месяцев 2022 года доля составила 20 процентов. Эксперты подсчитали, что наибольший рост сделок с частными домами зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях — прирост находится в диапазоне от 20 до 33 процентов.

Что касается стоимости объектов, то средний чек по сделкам в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области в конце 2022 года оценили в 21,1 миллиона рублей. В остальных регионах показатель достиг 6,2 миллиона рублей. В компании также предположили, что в 2023 году увеличатся объемы и доля ипотечного кредитования ИЖС.

Ранее в феврале на российском рынке зафиксировали высокий спрос на участки под постройку частных домов. Эксперты отметили, что самые востребованные варианты подорожали на 15 процентов. К лету показатель может вырасти еще на 10-15 процентов.