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10:39, 27 марта 2023Россия

В Дагестане подростку проломили череп после просьбы дать сигарету

В Дагестане прохожий проломил череп 15-летнему подростку после просьбы дать сигарету

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Дагестане молодой человек проломил череп 15-летнему подростку после того, как тот попросил у него сигарету. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По его данным, школьник попросил сигарету на улице у 20-летнего прохожего — тот отказал ему и начал объяснять, почему курить в его возрасте плохо. В ответ на это подросток огрызнулся, после чего прохожий ударил школьника кулаком в лицо.

Подростка госпитализировали, врачи диагностировали у него перелом лобной кости и сделали ему операцию. 20-летнего россиянина задержали через несколько часов после произошедшего — он ранее был судим.

Ранее в Уфе мужчина избил подростка в лифте за лай его собаки на глазах у своего сына, это сняли камеры видеонаблюдения. Медики диагностировали у пострадавшего сотрясение мозга, контузию левого глаза и гематомы — подросток пробыл в больнице восемь дней.

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Анастасия Шейкина
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