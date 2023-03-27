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19:13, 27 марта 2023Среда обитания

Стало известно о покупке Мамаевым дома на Бали для своей семьи

Жена футболиста Павла Мамаева сообщила о покупке ее мужем дома на Бали ей в подарок

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Жена российского футболиста Павла Мамаева Надежда сообщила о том, что тот приобрел ей виллу на Бали в качестве подарка за рождение сына. Новостью об этом она поделилась с подписчиками в своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Известный футболист приобрел объект еще в конце 2022 года, однако известно об этом стало только сейчас. «Мой любимый Мужчина сделал мне невероятный подарок (на рождение нашего Сына) — эту огромную, красивую, стильную 860-метровую виллу в самом крутом районе Бали. Благодарю Всевышнего за такого мужа, который делает для меня (нас) все самое хорошее и не перестает меня удивлять», — призналась Надежда подписчикам.

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По словам жены футболиста, в данный момент будущий дом для их семьи находится на стадии строительства, однако они очень ждут момента, когда смогут проводить там много времени и приглашать гостей. На видео, опубликованном Надеждой, можно увидеть проект здания белого цвета с бассейном. Кроме нескольких спален, в вилле будут обустроены гостиная, гардеробная и кабинет. В интерьере будут преобладать белый, коричневый и золотистый цвета. Кроме того, в нем будут присутствовать мраморные акценты. Стоимость объекта при этом Надежда озвучивать не стала.

В марте специалист по недвижимости Милана Левченко оценила стоимость особняка балерины Анастасии Волочковой в элитном поселке Николо-Урюпино в сумму примерно от 115 миллионов до 231 миллиона рублей, или в 1,5-3 миллиона долларов (по актуальному на конец месяца курсу валют). Риелтор отметила, что при этом Волочкова приобрела дом за три миллиона долларов.

Полина Кислицына
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