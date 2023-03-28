Травматолог оценил возможность использования Костомаровым протезов

Травматолог Королев заявил, что после ампутации Роман Костомаров сможет ходить с протезами

Травматолог Максим Королев оценил возможность использования протезов перенесшим ампутации фигуристом Романом Костомаровым. Его слова приводит NEWS.ru.

Врач заявил, что Костомаров сможет ходить с бионическими протезами стоп. Он добавил, что один из его пациентов играет в хоккей с таким протезом ноги.

Ранее стало известно, что врачам удалось остановить распространение некроза в организме Костомарова, мозговое кровообращение также пришло в норму. RT сообщал, что спортсмена готовят к протезированию.

Костомаров был госпитализирован 10 января. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B. По информации «Московского комсомольца», фигуристу ампутировали обе стопы, затем голени обеих ног и всю кисть правой руки, а также несколько пальцев левой руки.