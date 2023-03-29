Авербух рассказал об изменениях в состоянии Костомарова

Авербух рассказал, что голос Костомарова в разговоре с ним звучал сильнее

Хореограф Илья Авербух рассказал об изменениях в состоянии олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Подробности их разговора приводит «Спорт-Экспресс».

«Есть осторожный оптимизм, но не хотелось бы сильно распространяться. Я слышал его голос — он звучал сильно, мотивирующе, вызывающим огромное к нему уважение», — заявил Авербух. Он отметил, что новости о текущем самочувствии спортсмена настраивают на позитивный лад.

28 марта стало известно, что врачам удалось остановить распространение некроза в организме Костомарова, мозговое кровообращение также пришло в норму. RT сообщал, что спортсмена готовят к протезированию.

Костомаров был госпитализирован 10 января. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B. По информации «Московского комсомольца», фигуристу ампутировали обе стопы, затем голени обеих ног и всю кисть правой руки, а также несколько пальцев левой руки.