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14:16, 30 марта 2023Мир

В МИД России оценили возможность обмена задержанного журналиста WSJ

Замглавы МИД РФ Рябков: вопрос возможного обмена журналиста WSJ Гершковича пока не стоит

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Вопрос возможного обмена журналиста американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича пока не стоит, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Его цитирует ТАСС.

«Я вообще не стал бы сейчас в этой плоскости вопрос ставить, потому что некие обмены, которые имели место в прошлом, происходили по людям, которые уже отбывали наказание», — сказал дипломат.

Утром 30 марта Гершкович, сотрудник московского бюро The Wall Street Journal, был задержан в Екатеринбурге. Журналиста заподозрили в том, что он собирал составляющие государственную тайну материалы о предприятии российской оборонной промышленности.

В отношении корреспондента американской газеты возбудили уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»). Вскоре после этого WSJ выразила глубокую обеспокоенность по поводу безопасности Гершковича.

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Глеб Бажуткин
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