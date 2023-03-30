Шансы фанатки Гуфа на полмиллиона компенсации из-за отмены концерта оценили

Адвокат Власова: суд вряд ли удовлетворит иск фанатки Гуфа в 500 тысяч за отмену концерта

Фанатка рэп-исполнителя Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, вправе вернуть деньги за билет на концерт, который был отменен. Однако она вряд ли получит запрошенные полмиллиона рублей в качестве морального вреда, считает председатель коллегии адвокатов «Власова и партнеры» Ольга Власова. Шансы на компенсацию она оценила в беседе с «Лентой.ру».

Ранее фанатка Гуфа подала на артиста в суд из-за частых отмен его концерта в Москве, потребовав возместить моральный ущерб в размере 500 тысяч рублей. Известно, что поклонница прилетела в Москву из Индонезии в указанные даты, чтобы попасть на выступление исполнителя, однако организаторы заявили о переносе выступления.

Приобретая билет на концерт, матч или спектакль, гражданин заключает договор по оказанию развлекательных услуг, сообщила Власова. Соответственно, на его отношения с организатором мероприятия и продавцом билетов распространяется закон «О защите прав потребителей». Согласно пункту 1 статьи №28, если мероприятие, за которое заплатили, не состоялось, требование вернуть деньги за билеты вполне обоснованы.

«У нее есть возможность потребовать вернуть деньги за отмененный концерт. Однако для этого нужно подтвердить документально все ее затраты. Когда суд удовлетворит иск, организатору концерта отводится 10 суток на реализацию выплат (статья № 31). Также организатор обязан выплатить 3 процента от стоимости билета неустойки за каждый просроченный день (статья №28, пункт 5)», — поделилась адвокат.

Собеседница «Ленты.ру» добавила, что организатор обязан уведомить о новой дате концерта, если мероприятие отложено. В случае, когда выступление перенесено на неопределенный срок, зритель также имеет право потребовать возврат денег за билет, отметила она.

«Насчет морального вреда суммой 500 тысяч рублей, иск на эту сумму суд вряд ли удовлетворит. В соответствии со статьями №151 и 1101 Гражданского кодекса РФ, при определении размера морального вреда суд учитывает такие критерии, как степень нравственных или физический страданий, характер причиненных страданий и остальные материалы дела. Что касается возмещения затрат на билеты и неустойку, у девушки есть все основания и шансы», — подытожила адвокат.

24 марта стало известно, что Гуф отменил все запланированные на ближайший месяц концерты по России из-за проблем со здоровьем. Выступление рэпера в Москве, запланированное на 25 марта, было перенесено на 19 мая этого года.

9 марта Гуф намекнул на развод с Юлией Королевой, а также посвятил пост бывшей жене Айзе-Лилуне Ай (Анохиной). Позже стало известно, что жена исполнителя обратилась к психотерапевту.