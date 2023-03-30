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17:03, 30 марта 2023Спорт

Врач спрогнозировала срок реабилитации Костомарова

Врач Бадтиева заявила, что Роман Костомаров сможет восстановиться в кратчайшие сроки

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Заведующая клиникой спортивной медицины Виктория Бадтиева спрогнозировала срок реабилитации олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Ее слова приводит РИА Новости.

«Роман — спортсмен высочайшего уровня, и это поможет ему восстановиться в самые кратчайшие сроки, несмотря на такое тяжелое течение заболевания», — сказала врач. Она напомнила, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует включить в свой график 150 минут физической активности еженедельно, чтобы снизить риск осложнений от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

28 марта стало известно, что врачам удалось остановить распространение некроза в организме Костомарова, мозговое кровообращение также пришло в норму. RT сообщал, что спортсмена готовят к протезированию.

Костомаров был госпитализирован 10 января. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B. По информации «Московского комсомольца», фигуристу ампутировали обе стопы, затем голени обеих ног и всю кисть правой руки, а также несколько пальцев левой руки.

Андрей Стрельцов
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