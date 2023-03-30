ЕС и G7 не договорились об изменении потолка цен на российскую нефть

Еврокомиссия: ЕС и G7 пока не договорились об изменении потолка цен на нефть из России

Ни в Евросоюзе, ни в G7 пока нет большинства, которое позволило бы изменить потолок цен на российскую нефть, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя Еврокомиссии Даниэля Ферри.

«Еврокомиссия уже провела свое исследование. Мы находимся в контакте с государствами-членами. На данный момент нет большинства для того, чтобы изменить потолок цен. Также большинства нет и в "Большой семерке"», — объяснил он.

Ферри не стал отвечать на вопрос журналистов о том, что приступил ли ЕС к процессу пересмотра потолка цен на российскую нефть в середине марта, как было установлено решением Брюсселя о введении санкций. Он пояснил, что ЕК обсуждает этот вопрос со странами блока, и со своей стороны комиссия уже провела пересмотр.