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14:33, 30 марта 2023Экономика

ЕС и G7 не договорились об изменении потолка цен на российскую нефть

Еврокомиссия: ЕС и G7 пока не договорились об изменении потолка цен на нефть из России

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Ни в Евросоюзе, ни в G7 пока нет большинства, которое позволило бы изменить потолок цен на российскую нефть, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя Еврокомиссии Даниэля Ферри.

«Еврокомиссия уже провела свое исследование. Мы находимся в контакте с государствами-членами. На данный момент нет большинства для того, чтобы изменить потолок цен. Также большинства нет и в "Большой семерке"», — объяснил он.

Ферри не стал отвечать на вопрос журналистов о том, что приступил ли ЕС к процессу пересмотра потолка цен на российскую нефть в середине марта, как было установлено решением Брюсселя о введении санкций. Он пояснил, что ЕК обсуждает этот вопрос со странами блока, и со своей стороны комиссия уже провела пересмотр.

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Софья Ермакова
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