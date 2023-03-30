Рябков заявил о готовности США и Украины принести в жертву безопасность ЗАЭС

Замглавы МИД Рябков заявил о готовности США и Украины принести в жертву безопасность ЗАЭС

США и Украина готовы принести в жертву своим политическим амбициям безопасность на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает РИА Новости>.

«К сожалению, Киев и во всех смыслах прикрывающие Киев США занимают здесь деструктивную позицию. Они интересы безопасности ключевого ядерного объекта — крупнейшей в Европе атомной станции — игнорируют и, по большому счету, готовы принести в жертву своим политическим амбициям», — сказал дипломат.

29 марта сообщалось, что глава МАГАТЭ Гросси прибыл на ЗАЭС в Энергодаре. Он также заявил, что в ближайшие дни планирует посетить Россию. Глава агентства подчеркнул, что считает своим долгом активизировать переговоры для обеспечения безопасности на ЗАЭС.

По словам Гросси, МАГАТЭ разрабатывает новую концепцию защиты Запорожской атомной электростанции. Он рассказал, что обсуждает различные стратегии защиты безопасности станции с Россией и Украиной.