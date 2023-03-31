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18:46, 31 марта 2023Силовые структуры

Бывшего боевика Басаева осудят за нападение на российских военных в 2000 году

Участник атаки на российских военных в 2000 году член банды Хаттаба предстанет перед судом

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону рассмотрит дело бывшего боевика банды Басаева и Хаттаба по обвинению в нападении на российских военнослужащих. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Мужчина обвиняется по части 2 статьи 209 («Участие в банде»), статье 279 («Активное участие в вооруженном мятеже в целях свержения или насильственного изменения конституционного строя Российской Федерации и нарушения территориальной целостности Российской Федерации») и статье 317 («Посягательство на жизнь военнослужащих») Уголовного кодекса РФ.

По данным надзорного ведомства, обвиняемый в феврале-марте 2000 года в составе банды участвовал в атаке на населенный пункт Улус-Керт Шатойского района Чечни. В результате нападения 84 российских военнослужащих погибли, четверо получили ранения.

Противоправные действия россиянина были пресечены в марте 2016 года.

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Екатерина Власова
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