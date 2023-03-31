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23:20, 31 марта 2023Мир

Байден перепутал название пострадавшего от урагана города

Байден при визите в пострадавший от урагана город Роллинг Форк назвал его Роллинг Стоуном
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Tom Brenner / Reuters

Президент США Джо Байден посетил пострадавший от урагана город в штате Миссисипи и перепутал его название. Речь политика транслировал Белый дом, об этом сообщает РИА Новости.

При визите в город Роллинг Форк Байден назвал его Роллинг Стоуном. «Мы сосредоточены на том, чтобы у вас были пища и место для сна и пища. Мы поможем перестроить вашу жизнь в Роллинг Стоун», — перепутал он, обращаясь к жителям.

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Глава государства добавил, что «город Роллинг Стоун возродится». В этот раз участники мероприятия указали Байдену на ошибку. «А я что сказал? Роллинг Форк, а я сказал Роллинг-Стоун. Мыслительный процесс происходит», — исправился он.

Ранее журнал Politico со ссылкой на источники писал, что Байден, которому 20 ноября исполнилось 80 лет, приходит в ярость при упоминании его возраста в контексте президентских выборов в 2024 году.

Байден намерен баллотироваться на второй срок. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что о своем окончательном решении Байден объявит после обсуждения с членами своей семьи.

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Марина Совина
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