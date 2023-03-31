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12:50, 31 марта 2023Интернет и СМИ

В Кремле ответили на призыв WSJ выслать из США всех российских журналистов

Песков назвал абсурдным призыв WSJ выслать из США всех российских журналистов

Фото: Grigoriy Sisoev / Host Photo Agency / Getty Images

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на призыв американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) выслать из США всех российских журналистов в свете ареста в РФ ее сотрудника Эвана Гершковича. Как сообщает ТАСС, Песков назвал такую идею абсурдной.

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что для высылки из США российских журналистов нет никакого повода. «В данном случае ограничивать в правах добросовестных журналистов — это было бы абсурдно и неправильно», — подчеркнул он.

Помимо того, Песков отметил, что подробная информация об обстоятельствах задержания Гершковича носит закрытый характер.

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Ранее сообщалось, что WSJ призвала власти США после ареста Гершковича рассмотреть такие ответные меры, как высылка из страны российского посла и всех российских журналистов. Как сочли в редакции газеты, арест ее сотрудника демонстрирует «снижение способности США сдерживать нападения на своих граждан».

30 марта стало известно, что Эвана Гершковича, сотрудника московского бюро WSJ, задержали в Екатеринбурге. Журналиста заподозрили в сборе материалов о предприятии российской оборонной промышленности, составляющих государственную тайну. В его отношении возбудили уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»). Позднее Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича до 29 мая.

Песков утверждал, что, насколько известно Кремлю, журналиста американской газеты взяли с поличным. В WSJ, в свою очередь, отвергли обвинения в шпионаже против Гершковича и заявили, что будут добиваться его освобождения.

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Маргарита Щигарева
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