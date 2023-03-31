В Кремле ответили на призыв WSJ выслать из США всех российских журналистов

Песков назвал абсурдным призыв WSJ выслать из США всех российских журналистов

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на призыв американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) выслать из США всех российских журналистов в свете ареста в РФ ее сотрудника Эвана Гершковича. Как сообщает ТАСС, Песков назвал такую идею абсурдной.

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что для высылки из США российских журналистов нет никакого повода. «В данном случае ограничивать в правах добросовестных журналистов — это было бы абсурдно и неправильно», — подчеркнул он.

Помимо того, Песков отметил, что подробная информация об обстоятельствах задержания Гершковича носит закрытый характер.

Ранее сообщалось, что WSJ призвала власти США после ареста Гершковича рассмотреть такие ответные меры, как высылка из страны российского посла и всех российских журналистов. Как сочли в редакции газеты, арест ее сотрудника демонстрирует «снижение способности США сдерживать нападения на своих граждан».

30 марта стало известно, что Эвана Гершковича, сотрудника московского бюро WSJ, задержали в Екатеринбурге. Журналиста заподозрили в сборе материалов о предприятии российской оборонной промышленности, составляющих государственную тайну. В его отношении возбудили уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»). Позднее Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича до 29 мая.

Песков утверждал, что, насколько известно Кремлю, журналиста американской газеты взяли с поличным. В WSJ, в свою очередь, отвергли обвинения в шпионаже против Гершковича и заявили, что будут добиваться его освобождения.