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12:15, 31 марта 2023Интернет и СМИ

WSJ призвала выслать из США посла и всех российских журналистов

WSJ после ареста корреспондента Гершковича призвала выслать из США российских журналистов

Фото: dennizn / Shutterstock / Fotodom

Американская газета The Wall Street Journal (WSJ) призвала выслать из США российского посла и всех российских журналистов после ареста в РФ своего корреспондента Эвана Гершковича, подозреваемого в шпионаже. Об этом сообщает РИА Новости.

Утверждается, что, как сочли в WSJ, арест сотрудника газеты демонстрирует «снижение способности США сдерживать нападения на своих граждан». «Администрации [президента США Джо] Байдена придется рассмотреть возможность дипломатической и политической эскалации. Высылка посла России в США, а также всех работающих здесь российских журналистов — это минимум, на который можно рассчитывать», — цитирует агентство заявление редакции.

Ранее в Белом доме заявили, что США не имеют оснований доверять обвинениям в шпионаже против Гершковича. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер назвала обвинения в адрес журналиста нелепыми. Кроме того, в свете ареста Гершковича она призвала всех американских граждан, находящихся в России, немедленно покинуть страну.

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Эвана Гершковича, сотрудника московского бюро WSJ, задержали 30 марта в Екатеринбурге. Журналиста заподозрили в сборе материалов о предприятии российской оборонной промышленности, составляющих государственную тайну. В его отношении возбудили уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»).

Позднее Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича до 29 мая. Уточнялось, что он будет находиться в московском СИЗО «Лефортово».

В WSJ отвергли обвинения против журналиста и заявили, что будут добиваться его освобождения.

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Маргарита Щигарева
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