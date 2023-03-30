Белый дом заявил о недоверии обвинениям в шпионаже против Гершковича

Белый дом заявил о недоверии обвинениям в шпионаже против журналиста Эвана Гершковича

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не имеют оснований доверять обвинениям в шпионаже, которые предъявлены в России американскому журналисту газеты The Wall Street Journal Эвану Гершковичу. Ее слова приводит РИА Новости.

«Обвинения в шпионаже невероятно нелепы», — подчеркнула она. По ее словам, на данный момент Соединенные Штаты не отнесли Гершковича к категории «неправомерно задержанных», так как такие определения выносит Госдепартамент по итогам специальной процедуры.

Жан-Пьер также сообщила, что об аресте журналиста президенту США Джо Байдену доложили в ходе ежедневного утреннего брифинга.

30 марта Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге. Его подозревают в сборе сведений, составляющих государственную тайну, а именно материалов, касающихся предприятий российской оборонной промышленности. В отношении Гершковича возбуждено уголовное дело по статье 276 Уголовного кодекса России («Шпионаж»). Позднее Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста до 29 мая и поместил в СИЗО «Лефортово».