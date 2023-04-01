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06:28, 1 апреля 2023Забота о себе

Названы причины образования морщин и способы их избежать

Бьюти-эксперт Чернявская: морщины появляются из-за стресса и гипертонуса мышц

Фото: charnsitr / Shutterstock / Fotodom

У кого-то морщины появляются в 28 лет, а кто-то до 40 лет обладает упругой, светящейся кожей. Все дело в образе жизни, отношении к себе и, разумеется, в нервах, рассказала кандидат наук, специалист в вопросах молодости и натуральной красоты Елена Чернявская. В беседе с «Лентой.ру» она назвала причины образования морщин и перечислила способы борьбы с ними.

Гормоны и питание

Если вам кажется, что все дело в уровне гормонов, вы правы, но только отчасти

Елена Чернявскаябьюти-эксперт

С возрастом у нас уменьшается выработка эстрогена, а следовательно — коллагена, сообщила эксперт. Кожа теряет упругость, начинает провисать. «Первое, что мы делаем — идем сдавать анализы на гормоны. Желательно — каждые полгода. Смотрим, что у нас с балансом. Параллельно меняем пищевую карту: вводим больше белка — яйца, рыбу, морепродукты, бобовые. Подключаем витамины, точнее — коллаген», — рекомендовала она.

Также Чернявская посоветовала сходить к нутрициологу. «Возможно, ваши пищевые привычки нужно кардинально менять уже давно — самое время начать. Если выявлены гормональные нарушения — идем к эндокринологу и начинаем гормонально-заместительную терапию. Ее назначить может только врач, категорически не рекомендую самим себе прописывать лекарства», — высказалась Чернявская.

Стресс и образ жизни

По словам собеседницы «Ленты.ру», вызывать морщины способны и инфекционные или воспалительные заболевания. А также старение капилляров и уменьшение их количества — это может происходить с возрастом или в результате нездорового образа жизни, болезней.

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«Но больше вышеперечисленного бьют по нашей внешности стрессы и малоактивный образ жизни. Тут я вам Америку не открою, скажу только, что "недвижимость" в теле и нервы тянут за собой нарушения осанки, кровообращения, питания клеток, что сразу же отражается на состоянии кожи», — сообщила эксперт.

Поэтому она посоветовала менять образ мышления и жизни, по максимуму минимизировать стрессы, заняться фитнесом и профессиональным массажем лица и шеи. «Подключаем к профессиональному массажу оптимальную физическую нагрузку и увеличение белка в рационе — строительного материала мышц и тканей. Таким образом получаем идеальную формулу сохранения молодости», — обозначила Чернявская.

Истончение костей и искривление позвоночника

С возрастом причиной появления морщин, по словам эксперта, может быть резорбция костной ткани, то есть ее истончение. «Глазницы или рот впадают внутрь, заостряется подбородок. Из-за этого "плывет" овал и меняется каркас лица. В итоге — здравствуйте, носогубки, морщины вокруг губ, гусиные лапки, заломы, брыли», — пояснила собеседница «Ленты.ру».

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Так как с возрастом у нас стираются зубы, вследствие чего уменьшается расстояние и пропорциональность челюстной зоны, она посоветовала регулярно проверяться у ортодонта. «Особенно, если есть физиологические повреждения зубов — восстанавливайте, иначе рискуете потерять основу, каркас, на котором держатся ваши мышцы и кожа», — указала Чернявская.

Морщины также появляются, если не делать упражнения для сохранения осанки и не заниматься растяжкой, а постоянно сидеть за компьютером или лежать на диване, убеждена эксперт. «Потому что в результате искривления позвоночника, застывших положений у нас нарушается кровообращение и лимфоотток в тканях, меняется натяжение мышц», — объяснила она.

Гипертонус

Еще одной причиной появления морщин Чернявская назвала гипертонус мышц лица. Речь об интенсивной мимике — когда мы щуримся, хмуримся или смеемся. В этот момент наши мышцы спазмируются и укорачиваются.

Тканям ничего не остается, как идти складками

Елена Чернявскаябьюти-эксперт

«Необходимо работать не на накачку мышц, а на расслабление. И в этом снова поможет расслабляющий, разминающий массаж. Рекомендую также лимфодренаж — роликовый или гуаша, а также ходить в баню, сауну. Однако с лимфой нужно быть осторожным, главное — не переусердствовать. Спросите косметолога перед тем, как назначать себе ежедневные часовые процедуры со скребком гуаша», — подытожила эксперт.

Ранее о том, что массаж лица является эффективным методом борьбы с мимическими морщинами, рассказывала косметолог Ирина Ягодина. А парикмахер Лорен Удо назвала прически, которые могут привлечь внимание к морщинам.

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Екатерина Смирная
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