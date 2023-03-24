Парикмахер назвала привлекающие внимание к морщинам прически

Парикмахер Лорен Удо: стрижка пикси привлекает внимание к морщинам

Парикмахер Лорен Удо назвала прически, которые могут привлечь внимание к морщинам. Соответствующий материал появился на сайте издания SheFinds.

Эксперт порекомендовала отказаться от пикси и стрижки «под горшок». «Эти стрижки могут подчеркнуть любую потерю объема и текстуры волос, заставляя их казаться тоньше. Также они выделяют морщины», — пояснила она.

Кроме того, Удо отметила длинные многослойные прически, поскольку у них отсутствует текстура. Таким образом они делают весь образ визуально тяжелее.

Вместо упомянутых стрижек собеседница издания посоветовала присмотреться к короткому бобу с челкой и мягким слоям. «Эти стрижки помогут создать иллюзию объема и текстуры. Прически с мягкими слоями "растушевывают" скулы, отвлекая тем самым от линии подбородка», — пояснила специалист.

Ранее парикмахер Анджело Валлильо перечислил лучшие стрижки для седых волос. По словам стилиста, обладательницам седины подойдет стрижка средней длины с прямым срезом прядей. При этом эксперт пояснил, что тонкие локоны лучше подстригать чуть выше плеча, чтобы создать зрительный объем.