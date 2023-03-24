Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:15, 24 марта 2023Ценности

Парикмахер назвала привлекающие внимание к морщинам прически

Парикмахер Лорен Удо: стрижка пикси привлекает внимание к морщинам

Фото: Мostafa Мeraji / Unsplash

Парикмахер Лорен Удо назвала прически, которые могут привлечь внимание к морщинам. Соответствующий материал появился на сайте издания SheFinds.

Эксперт порекомендовала отказаться от пикси и стрижки «под горшок». «Эти стрижки могут подчеркнуть любую потерю объема и текстуры волос, заставляя их казаться тоньше. Также они выделяют морщины», — пояснила она.

Кроме того, Удо отметила длинные многослойные прически, поскольку у них отсутствует текстура. Таким образом они делают весь образ визуально тяжелее.

Вместо упомянутых стрижек собеседница издания посоветовала присмотреться к короткому бобу с челкой и мягким слоям. «Эти стрижки помогут создать иллюзию объема и текстуры. Прически с мягкими слоями "растушевывают" скулы, отвлекая тем самым от линии подбородка», — пояснила специалист.

Ранее парикмахер Анджело Валлильо перечислил лучшие стрижки для седых волос. По словам стилиста, обладательницам седины подойдет стрижка средней длины с прямым срезом прядей. При этом эксперт пояснил, что тонкие локоны лучше подстригать чуть выше плеча, чтобы создать зрительный объем.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Стало известно о патрулировании у «Северных потоков» за четыре дня до взрыва
Премьер Грузии рассказал о попытках «украинизировать» страну
ФСБ забрала с рабочего места таможенника со взяткой в 300 тысяч рублей
У пожилых людей с депрессией зафиксировали ускоренное старение
Глава ОКР прокомментировал восстановление членства ВФЛА в World Athletics
Роспотребнадзор оценил вероятность угрозы эпидемии сибирской язвы
В России ответили на заявление США о готовности к переговорам по Украине
В Молдавии обвинили власти страны в подготовке провокации рядом с Приднестровьем
В Кремле назвали обоснованным зачитывание Медведевым телеграммы Сталина
По базе США в Сирии нанесли ракетный удар
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.