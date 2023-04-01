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00:24, 1 апреля 2023Бывший СССР

На Запорожской АЭС ввели надбавки к зарплатам

На Запорожской АЭС с 1 апреля ввели надбавки к зарплатам за напряженные условия труда

Фото: Dmitry Grigoriev / Globallookpress.com

Надбавки к зарплатам работникам Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) вводятся с 1 апреля, об этом говорится в официальном Telegram-канале станции.

Как уточнили специалисты, с 1 апреля всем работникам, заключившим контракт с «Эксплуатирующей организацией Запорожская АЭС», установлена надбавка. «За напряженные условия труда в размере 50 процентов от базовой заработной платы (оклад плюс ИСН — индивидуальная стимулирующая надбавка) пропорционально отработанному времени», — говорится в сообщении.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США и Украина готовы принести в жертву своим политическим амбициям безопасность на ЗАЭС. 29 марта сообщалось, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл на ЗАЭС в Энергодаре. Он также заявил, что в ближайшие дни планирует посетить Россию.

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Марина Совина
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