На Запорожской АЭС ввели надбавки к зарплатам

На Запорожской АЭС с 1 апреля ввели надбавки к зарплатам за напряженные условия труда

Надбавки к зарплатам работникам Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) вводятся с 1 апреля, об этом говорится в официальном Telegram-канале станции.

Как уточнили специалисты, с 1 апреля всем работникам, заключившим контракт с «Эксплуатирующей организацией Запорожская АЭС», установлена надбавка. «За напряженные условия труда в размере 50 процентов от базовой заработной платы (оклад плюс ИСН — индивидуальная стимулирующая надбавка) пропорционально отработанному времени», — говорится в сообщении.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США и Украина готовы принести в жертву своим политическим амбициям безопасность на ЗАЭС. 29 марта сообщалось, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл на ЗАЭС в Энергодаре. Он также заявил, что в ближайшие дни планирует посетить Россию.