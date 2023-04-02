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17:42, 2 апреля 2023Мир

Блинкен потребовал от Лаврова освободить арестованного журналиста Гершковича

Блинкен в разговоре с Лавровым потребовал освободить журналиста Эвана Гершковича

Фото: Leah Millis / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой Министерства иностранных дел РФ Сергеем Лавровым потребовал немедленно освободить арестованного американского журналиста Эвана Гершковича. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на госдепартамент.

«Госсекретарь Блинкен выразил глубокую обеспокоенность неприемлемым задержанием в России журналиста — гражданина США. Госсекретарь призвал к его немедленному освобождению», — говорится в релизе госдепа.

Также Блинкен призвал немедленно выпустить из-под стражи еще одного гражданина США Пола Уилана, которого тоже обвиняют в шпионаже.

«Госсекретарь и министр иностранных дел РФ Лавров также обсудили важность создания среды, которая позволяет дипломатическим миссиям продолжать свою работ», — отметили пресс-службе госдепартамента.

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Ранее стало известно, что Лефортовский суд Москвы арестовал 32-летнего журналиста WSJ Гершковича. Его задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США.

Позже Вашингтон заявил о недоверии обвинениям в шпионаже против Гершковича. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не имеют оснований доверять обвинениям в шпионаже, которые предъявлены в России.

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Вера Владзиевская
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