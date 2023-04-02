Жулин рассказал о получении сообщения от Костомарова

Тренер Жулин рассказал, что всплакнул после получения голосового сообщения от Костомарова

Тренер Александр Жулин рассказал о получении голосового сообщения от находящегося в больнице олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Его слова приводит НТВ.

«Можете себе представить, что со мной было. Я трясущимися руками открываю, слышу голос Ромы, абсолютно адекватный, слабый, да, но абсолютно адекватный», — поделился специалист и признался, что всплакнул при прослушивании. По словам тренера, Костомаров пообещал не сдаваться и заниматься, а также поблагодарил всех за сообщения с поддержкой.

28 марта стало известно, что врачам удалось остановить распространение некроза в организме Костомарова, мозговое кровообращение также пришло в норму. RT сообщал, что спортсмена готовят к протезированию.

Костомаров был госпитализирован 10 января. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B. По информации «Московского комсомольца», фигуристу ампутировали обе стопы, затем голени обеих ног и всю кисть правой руки, а также несколько пальцев левой руки.