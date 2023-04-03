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16:56, 3 апреля 2023Спорт

РФС рассмотрит критику судей со стороны тренера «Спартака»

КДК РФС рассмотрит критику судей со стороны главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на ближайшем заседании рассмотрит высказывания главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

«Рассмотрим материалы СМИ с пресс-конференции главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля после матча с "Ахматом"», — рассказал Григорьянц. После матча испанский специалист выступил с критикой в адрес судей, заявив, что футболисты грозненской команды умышленно тянули время с первой минуты игры, но не были наказаны.

1 апреля «Спартак» сыграл вничью с «Ахматом» со счетом 0:0. После 21 тура московская команда имеет в активе 41 очко и располагается на третьей строчке таблицы Российской премьер-лиги. «Ахмат» с 33 очками занимает шестое место.

33-летний Абаскаль возглавил «Спартак» 10 июня 2022 года. Он сменил на посту итальянца Паоло Ваноли, который покинул клуб после шести месяцев работы.

Дарья Коршунова
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