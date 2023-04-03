В окружении Костомарова рассказали о процессе его выздоровления

РБК: Костомаров будет долго находиться в реанимации из-за подготовки к протезированию

В окружении олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова рассказали о процессе его выздоровления. Слова источника приводит РБК.

«Состояние Романа остается стабильным, в трахеостоме он больше не нуждается, но все еще остается в отделении реанимации», — заявил источник. Отмечается, что фигурист будет долго находиться в реанимации, так как идет планомерная подготовка к протезированию.

Источник ТАСС рассказал, что психологическое состояние спортсмена также в норме. «Питается хорошо и уже просится домой, надоели больничные стены», — заявил собеседник агентства.

28 марта стало известно, что врачам удалось остановить распространение некроза в организме Костомарова, мозговое кровообращение нормализовалось. RT сообщал, что фигуриста готовят к протезированию.

Костомаров был госпитализирован 10 января. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B. По информации «Московского комсомольца», 46-летнему спортсмену ампутировали обе стопы, затем голени обеих ног и всю кисть правой руки, а также несколько пальцев левой руки.