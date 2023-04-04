Испания закончила военную подготовку 200 граждан Украины

EurActiv: Испания отправит воевать 200 украинцев после 5 недель базовой военной подготовки

Испания отправит воевать 200 граждан Украины после того, как они закончили базовую военную подготовку в Толедо. Об этом сообщает Euractiv.

Уточняется, что в пехотной академии в Толедо завершилось обучение украинских солдат, которое длилось пять недель. С этой группой число солдат, прошедших подготовку в испанских вооруженных силах, теперь составляет 639 человек. Военные обучались основным боевым приемам в рамках Миссии Европейского союза (ЕС) по оказанию военной помощи в поддержку Украины (EUMAN UA).

Контингент военнослужащих, проходящих подготовку в Вооруженных силах Испании, увеличится до 856 человек 5 и 14 апреля, когда завершатся учебные циклы. Отмечается, что это не элитные войска и не танкисты: в основном это гражданские лица, средний возраст которых составляет 36 лет, прибывшие в военные учебные центры без предварительной военной подготовки.

Ранее стало известно о планах США анонсировать новый пакет помощи Украине. В частности, объем поддержки составит 2,6 миллиарда долларов. В поставки помощи включат радары противовоздушной обороны, противотанковые ракеты, грузовики для перевозки топлива, ремонтно-эвакуационные машины.

