Раскрыта доля российских сделок на рынке жилья Турции

Доля российских сделок на рынке жилья Турции в начале 2023 года составила 37 процентов

В начале 2023 года доля российских сделок на рынке недвижимости Турции составила более 30 процентов от всех иностранных сделок с жильем в зарубежной стране. Соответствующий показатель «Ленте.ру» раскрыли эксперты инвестиционной компании Garnet.

По информации специалистов, в январе нынешнего года граждане России приобрели в Турции 1,5 тысячи объектов от общего числа лотов, которое оценили в 4,1 тысячи. Таким образом, на россиян пришлось 37,42 процента от всех иностранных сделок с жильем в первом месяце 2023-го. Эксперты отметили, что параметр на начало года оставался на достаточно высоком уровне относительно предыдущих месяцев.

Они добавили, что максимальная доля российских сделок в Турции за последнее время наблюдалась в ноябре 2022 года — тогда показатель достиг 42,33 процента от общего числа покупок жилья иностранцами, или 2,5 тысячи от шести тысяч объектов недвижимости. При этом по итогам 2022-го россияне приняли участие более чем в 24 процентах от всех иностранных сделок с жильем в Турции, купив более 16,3 тысячи лотов.

В марте эксперты компании Easyhome Turkey пришли к выводу, что граждане России отвернулись от покупки жилья в Турции. По их данным, во втором месяце 2023 года российский спрос на приобретение недвижимости в Турции упал на 50,11 процента относительно января того же года.