Сообщение о серийном грабителе и убийце оказалось фейком восьмилетней давности

Сообщение о серийном грабителе и убийце оказалось фейком от 2015-го года

В социальных сетях начало распространяться сообщение о мужчине, который ходит по квартирам и предлагает дешевую посуду, постельное белье и планшеты, а затем убивает и грабит людей. К сообщению, которое подписано «инфо от работников органов», прикреплена черно-белая фотография мужчины кавказской внешности. Авторы сообщения призывали предупредить об опасности родных и близких, чтобы они никому не открывали двери. Однако утверждения об убийце-грабителе оказались фейком восьмилетней давности.

Первые подобные сообщения начали распространяться через мессенджер WhatsApp в марте 2015 года. Их получили жители Казахстана, но информация не подтвердилась. В департаменте внутренних дел Алматы сообщили, что такие данные МВД не распространяло.

«Никаких похожих преступлений, которые описываются в данном сообщении, на территории Алматы зарегистрировано не было», — говорится в сообщении.

Аналогичные сообщения в апреле 2015 года распространились среди жителей Петропавловска-Камчатского, но в краевом управлении МВД информацию о грабителе и серийном убийце опровергли. «Никаких данных о грабителе, орудующем таким образом и тем более убивающем людей, к нам не поступало. Это "страшилка", которая не имеет подтверждения. Жителям Камчатки не стоит серьезно к ней относиться», — сообщает ИА «Кам 24».

В 2016 году сообщения зафиксированы в Уфе, а в 2019 году фейковую информацию начали распространять в Белоруссии.

Публикаций в СМИ о том, что в городах России орудует серийный убийца, не получила широкого охвата, но сообщения продолжают распространяться в социальных сетях.