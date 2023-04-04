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07:34, 4 апреля 2023Бывший СССР

Пьяный боец ВСУ устроил скандал в спа-отеле в Буковеле

Пьяный военный ВСУ стал конфликтовать с постояльцами отеля в Буковеле из-за русского языка

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

Пьяный военный ВСУ стал конфликтовать с отдыхающими отеля в Буковеле. Об этом пишет Strana.ua.

Инцидент произошел из-за того, что они разговаривали на русском языке. Один из посетителей отеля называет военного лошарой и провокатором, он также советует ему «вернуться обратно в Бахмут (украинское название Артемовска — прим.« Ленты.ру»)».

По словам отдыхающих, военный также вступал в конфликт с другими людьми.

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Варвара Кошечкина
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