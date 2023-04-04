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17:23, 4 апреля 2023Интернет и СМИ

«ВКонтакте» поможет авторам в продвижении контента

«ВКонтакте» обновит партнерскую программу для авторов, усилив в ней поддержку сообществ

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Соцсеть «ВКонтакте» обновит партнерскую программу для сообществ, усилив в ней поддержку развивающихся и вовлекающих сообществ. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Отмечается, что с 1 мая на площадке вводятся новые условия рекламной монетизации. Они будут действовать для новых участников программы, которые должны будут соответствовать одному из условий. Первое — аудитория сообщества должна расти как минимум на 1250 человек за календарный месяц. При этом хотя бы раз за месяц 30 процентов подписчиков должны посмотреть любой контент сообщества. Второе условие — на сообщество должны быть подписаны не менее 500 тысяч человек, из которых 30 процентов за предыдущий месяц должны хотя бы раз посмотреть контент сообщества.

Помимо этого, участникам программы предложат помощь от экспертов команды VK. Они поделятся с авторами знаниями о создании контента, его распространении, продвижении и постподдержке. Также сообществам предложат обучение.

Получить поддержку смогут те, кто подходит под новые условия программы либо создает уникальный контент и ежемесячно наращивает аудиторию как минимум на 850 активных пользователей. Таким авторам придет сообщение от департамента по работе с сообществами VK.

Уточняется, что действующие члены партнерской программы смогут адаптироваться к изменениям до осени текущего года, а участие в ней сообществ с потенциально ограниченной аудиторией (к примеру, узкотематических или городских пабликов) будет изучаться отдельно.

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Варвара Кошечкина
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