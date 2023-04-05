Британский полковник перечислил шесть критических ошибок ВСУ

Бывший британский полковник Грант заявил о совершаемых ВСУ шести критических ошибках

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала конфликта и до сих пор совершают ошибки, которые ведут к напрасным потерям. Об этом немецкой газете Welt рассказал британский полковник в отставке, военный эксперт Глен Грант.

Он заявил, что проблемы в украинских войсках проявляются на всех уровнях, начиная от невнятной системы обучения бойцов по «хаотичной смеси из советской практики, натовской системы и импровизации» до критически низкого уровня подготовки медперсонала и нехватки полевых аптечек.

Вторым блоком проблем Грант указал плохое командование. В частности, отметил он, в войсках царит бюрократия и главенствует правило «я — начальник, ты — дурак», приказы доходят от командования до подчиненных слишком долго, а система принятия решений слишком сложна для восприятия. Кроме того, военными командуют люди, которые «еще несколько недель назад были гражданскими». Все это приводит к тому, что из-за несогласованности подразделения зачастую просто вредят друг другу.

Отдельно эксперт указал на случаи пренебрежительного отношения со стороны более квалифицированных частей к войскам территориальной обороны.