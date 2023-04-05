Венгрия пообещала не допустить конфликта с Россией из-за решений НАТО

Сийярто: Венгрия не поддержит решения НАТО, которые угрожают прямым конфликтом с Россией

Будапешт не поддержит решения НАТО, которые могут привести к прямому конфликту с Россией. О намерении не допустить столкновения альянса с Москвой заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, его слова передает ТАСС.

Дипломат назвал неприемлемыми любые шаги, которые могут сделать Североатлантический альянс участником войны на Украине. «Поэтому мы будем рассматривать каждое предложение на саммите в Вильнюсе с этой точки зрения, чтобы увидеть, соблюдает ли НАТО свое предыдущее решение», — пообещал он.