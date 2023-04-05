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14:03, 5 апреля 2023Интернет и СМИ

В Госдуме попросили проверить высмеявших убийство Татарского комиков

Депутат Госдумы Лантратова попросила СК проверить высмеявших убийство Татарского комиков

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к главе Следственного комитета (СК) России Александру Бастрыкину с просьбой проверить выступление комиков Александра Долгополова и Гарика Оганесяна, которые высмеяли убийство военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). Об этом сообщает РИА Новости.

«Считаю, что подобные действия представителей юмористического жанра — это надругательство над памятью погибшего военкора и патриота, награжденного президентом РФ орденом Мужества (посмертно), а также дискредитация проводимой специальной военной операции», — заявила депутат Госдумы.

5 апреля стало известно, что Генпрокуратура России проверит на экстремизм и оправдание терроризма запись выступления комиков в Берлине, во время которого Долгополов появился перед зрителями с пакетом в руках и вручил Оганисяну статуэтку — именно так был организован теракт в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб Татарский.

Теракт в Санкт-Петербурге произошел в петербургском кафе «Стрит-бар» в воскресенье, 2 апреля. Татарский проводил там творческую встречу. Одна из ее участниц принесла коробку со статуэткой и вручила ее военкору, после чего прогремел взрыв. Позднее ее задержали. В результате взрыва Татарский погиб, более 40 человек были ранены.

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Олег Давыдов
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